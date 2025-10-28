Cosa c'entrano i linciaggi giudiziari con la separazione delle carriere?

Al contrario dell'errore giudiziario, il linciaggio (che mette in conto l'assoluzione ma mira alla degradazione morale, politica e civile dell'imputato) può essere fermato se un gip o un gup, scollegati dal pm, inervengono per sfilarlo da chi trama a suo danno

Pur nella sua buffa formulazione da sportellista di un ufficio pubblico – “non ha funzionato la tempistica” – l’ammissione del presidente dell’Anm Cesare Parodi sfiora una grande verità; ma la sfiora senza coglierla. Proviamo a farlo noi. Parodi, ricordiamolo, stava tentando di rimediare a una gaffe: in risposta alla lettera pubblica di Marina Berlusconi sulla sentenza della Cassazione che ha escluso rapporti tra il Cav. e la mafia, aveva detto che non c’è motivo di lamentarsi se si ritiene che alla fine della fiera giustizia sia stata fatta; poi ha dovuto correggere il tiro, e riconoscere che la fiera si è trascinata più del dovuto, e che trent’anni sono un po’ troppi per fare giustizia, specie se nel frattempo il principale imputato è morto. Ha detto inoltre che, se davvero c’è stata una persecuzione giudiziaria contro Berlusconi, questa va senza dubbio condannata. Sullo sfondo della vicenda, come al solito, il dibattito referendario sulla separazione delle carriere. La divisione tra pubblici ministeri e giudici avrebbe cambiato qualcosa, in vicende come questa? Tutto sta a capire di che vicende si tratti.

Negli anni Ottanta, così cruciali per il futuro della giustizia italiana, si cominciò a ragionare sulla distinzione tra errore giudiziario e linciaggio giudiziario; quest’ultimo non punta alla condanna, anzi mette in conto l’assoluzione fin dal principio, ma mira agli effetti extra-processuali: la degradazione morale, politica e civile dell’imputato. Ebbene, che l’errore giudiziario possa avvenire con tutti i possibili assetti delle carriere è perfino ovvio, come pure è pacifico che tante sentenze di condanna siano ribaltate in appello; ma il linciaggio giudiziario, quello può esser fermato per tempo solo se un gip e un gup scollegati dal pm intervengono per sfilare l’indagato o l’imputato dalle grinfie di chi trama a suo danno. Se Parodi, come sembra, ritiene possibili le persecuzioni, dovrebbe battersi in prima linea per le carriere separate.

