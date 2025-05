Quando il saggio indica il dito, il vile ulula alla luna

Dicono che l'episodio della ristoratrice napoletana è un inutile polverone, che la vita che si fa difficile per gli ebrei è una bazzecola se comparata alla catastrofe di Gaza. E' vero, ma è falso. Se ci sono due problemi, bisogna affrontarli entrambi

Guarda la luna, non il dito, ammonisce il saggio. Beh, il saggio è un coglione. Forse non sul piano metafisico, su quello non metto bocca, ma di certo lo è sul piano politico. Se a indicarti la luna è un dito lurido e incrostato, fai benissimo a guardare il dito. Anzi, non solo a guardarlo: devi anche dire al tuo vicino di correre a metterlo sotto l’acqua, insaponarlo ben bene, e ripresentarsi a indicare la luna solo quando avrà un dito degno di farlo. Sul dito, in breve, hai qualche possibilità di azione immediata; alla luna, viceversa, nella maggior parte dei casi puoi solo ululare, o al limite incitare gli astronauti. Che è cosa lecita, a volte doverosa, quasi sempre ininfluente – ma quest’ultimo non è un buon motivo per astenersene.

Dicono: l’episodio della ristoratrice napoletana è un inutile polverone, l’adesivo “zionists not welcome” da appiccicare sulle vetrine dei negozi è un’inezia, e in generale la vita che si fa difficile per gli ebrei in molte parti d’Europa e d’America è una bazzecola, se comparata all’immane catastrofe di Gaza. Insomma, non c’è proporzione, e chi si accanisce sulla pagliuzza e sorvola sulla trave è affetto da strabismo morale. E' vero, ma è falso. Quello del dito e della luna è infatti un dilemma da imbroglioni: se ci sono due problemi – la guerra senza fine a Gaza, l’antisemitismo che risolleva la testa in Occidente – bisogna affrontarli entrambi. E allora, perché questo fatuo trucchetto zen ricorre tanto? Parlo della mia bolla, che è in senso lato quella universitario-giornalistico-editoriale. Tuonare contro Israele non costa niente, è un esibizionismo morale che ti garantisce cuoricini, pollicioni, fremiti di indignazione virtuosa, tuffi voluttuosi nella melassa dell’adulazione. Lottare contro i cedimenti all’antisemitismo nella tua cerchia più prossima può portarti, al contrario, amicizie spezzate, inviti ritirati, ostracismi e nasi storti. E allora, per prudenza, ci si astiene. La storiella va riscritta: quando il saggio indica il dito, il vile ulula alla luna.