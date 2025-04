Cogliere le metafore è una dote sempre più rara

Calenda ha espresso il proposito di cancellare i Cinque Stelle dalla politica e ora viene accusato di squadrismo. Ormai serve anche specificare che augurarsi l'estinzione elettorale di uno sgorbio irriformabile non equivale a una spedizione punitiva degli arditi di Azione contro gli scioperanti di Conte

Se oggi qualcuno annunciasse una campagna per eliminare l’analfabetismo, state certi che si troverebbero degli indignati pronti ad accusarlo di voler progettare lo sterminio fisico degli analfabeti, come un Pol Pot alla rovescia. La capacità di distinguere tra i piani – quello delle idee e quello delle persone in carne e ossa – è dote intellettuale sempre più rara. Tre esempi. Quando, nel 2018, Emmanuel Macron parlò del populismo dilagante in Europa come di una lebbra, molti populisti se la legarono al dito: ma come, ci sta dicendo che siamo dei malati, ci vuole rinchiudere in un lebbrosario! Non li sfiorò l’idea che la metafora della lebbra non implicasse che erano letteralmente coperti di squame. Due anni fa il podcaster cattolico Michael Knowles disse che sarebbe stato bene sradicare l’ideologia transgender dalla cultura americana, e fu messo alla berlina (tra gli altri da Judith Butler, che con la chiarezza del linguaggio ha da sempre qualche problema) per aver invocato, addirittura, il genocidio dei trans.

Ora tocca al povero Calenda, che per aver espresso il lodevole proposito di cancellare i Cinque Stelle dalla politica italiana viene accusato, nientemeno, di squadrismo. Come se augurarsi l’estinzione per via elettorale di uno sgorbio irriformabile che non ha fatto altro che danni fosse l’equivalente di una spedizione punitiva in cui gli arditi di Azione vanno a manganellare gli scioperanti (o gli scioperati) di Conte. Non so spiegarmi da dove venga il problema. Forse l’immediatezza della comunicazione – il faccia a faccia in cui ci si sente istintivamente aggrediti dalle parole – è nemica del parlare figurato. Come durante la demolizione di un grattacielo, tutti i piani della metafora e della similitudine crollano, e finiscono schiacciati sul basamento del letteralismo più grezzo. Dovremmo farla finita con questa forma di idiozia; ma con questo, lo dico a scanso di equivoci, non sto proponendo di resuscitare i piani di eutanasia della Aktion T4 nazista per mandare tutti gli idioti al creatore.