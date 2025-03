L'Europa, una moglie tradita e abbandonata

Il marito non solo vuole liberarsene e pretende che smetta di dipendere dal suo portafoglio, ma ci prova apertamente con la coinquilina e lascia la casa alla nuova amante russa

Se l’Europa fosse una moglie che vive nel terrore di finire abbandonata, tradita o addirittura malmenata – e in un certo senso proprio questa è la sua situazione rispetto al vecchio coniuge al di là dell’Atlantico – i messaggi del SignalGate sarebbero indizi utilissimi per capire le intenzioni di un partner divenuto di colpo inaffidabile. Quindi, facciamo conto che l’America sia un maschio sbadato che ha lasciato incustodito il cellulare, consentendo all’Europa gelosa di curiosare per trovare conferma dei suoi sospetti. Cosa leggerà la poveretta sul display? Frasi di questo tenore: “Odio dover salvare ancora una volta l’Europa” (Vance). “Condivido il disprezzo per l’Europa che vive a scrocco. E’ PATETICA” (Hegseth) – proprio così, tutto in maiuscole. Niente male, come campanello d’allarme. A quel punto, se avesse un briciolo di amor proprio, la moglie dovrebbe fare fagotto e dire: sai che c’è? Preferisco vivere con i miei mezzi, magari non ci riuscirò da un giorno all’altro perché si tratta di stravolgere un ménage familiare che va avanti da ottant’anni, ma non preoccuparti, la patetica scroccona se ne va e non ti darà più noie.

Il problema è che le red flag non si fermano qui. Il coniuge, fuori di testa, non si accontenta che tu smetta di dipendere dal suo portafoglio, ma il giorno dopo dice papale papale: “Devo averla” (Trump). Il proclama libidinoso si riferisce alla Groenlandia. Insomma, Europa, vai pure a vivere da sola, ma intanto io salto addosso alla tua coinquilina che mi ha sempre attizzato e do le chiavi di tutta l’ala est dell’appartamento alla mia nuova amante russa. Non ha l’aria di una separazione consensuale, ma di uno di quei casi in cui un coniuge fa di tutto per rendere la vita impossibile all’altro. Morale della favola? Qui si litiga ancora sul riarmo, ma io dico che se va avanti così dovremo cambiare direttamente la serratura.