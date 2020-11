"L’estate dell’infausto anno bisestile duemilaventi è stata una stagione sciagurata, il prossimo sarà l’inverno della disperazione". Fortuna che la dolce stagione corrisponde alla commedia: sogniamo pure, in accordo con i cicli naturali, la rinascita a primavera

Ieri il colonnello Scurati ha annunciato che dopo l’“interminabile, estenuante, angosciosa estate di San Martino” di questo autunno tiepido sta per arrivare “l’inverno del nostro scontento”. Gli va riconosciuto che ci aveva messi in guardia per tempo, sempre sul Corriere: l’estate – specie l’estate “dell’infausto anno bisestile duemilaventi” – è una stagione sciagurata, e dai tempi di Badoglio “l’ebetudine satolla e accaldata delle grigliate di carne (…) ha covato inverni drammatici” (12 agosto).

Quello del 2019 era stato appunto “l’inverno del dramma”, mentre il prossimo, prevede, sarà “l’inverno della disperazione”. E la primavera? Vogliamo parlare del “sinistro splendore di questa falsa primavera”, “una primavera senza gioia” (15 aprile)? In quella maledetta primavera del 2020, che avrebbe fatto imprecare in coro T. S. Eliot e Loretta Goggi, “scoprimmo in una spanna di vermouth mescolato al bitter” la nostra finitudine – un “noi” epico e corale di aperitivisti incalliti che non hanno mai assistito a un funerale.

Ora ci aspetta “un secondo inverno di resistenza”, ma non si capisce se il primo sia quello del 2019 o del 1943, già che i baristi allineano “sotto le cupole di vetro le brioche vegane con la stessa cura con cui i loro padri e nonni coltivarono patate negli orti di guerra”. Fortuna che la dolce stagione – lo sappiamo da Northrop Frye – nel campo dei generi letterari corrisponde alla commedia; e quindi “sogniamo pure, in accordo con i cicli naturali, la rinascita a primavera” (1° novembre). Qualcosa mi dice che da questo vibrante diario della pandemia Scurati vorrà ricavare un libro, per il quale suggerisco fin d’ora l’appetitoso titolo “Pizza quattro stagioni”.