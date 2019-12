C’è stata una sparatoria a Mosca

C’è stata una sparatoria nel centro di Mosca, fuori dalla sede dell’Fsb, l’agenzia di sicurezza russa.

Un gruppo di tre uomini armati ha sparato fuori dall’edificio della Lubyanka e durante la sparatoria sono morte tre persone. Secondo i primi rapporti non ufficiali le vittime sarebbe un agente dell’Fsb e due degli attentatori.

Open Media reporter: shots heard again at Lubyanka (2 booms, audible on the video in attachment ) https://t.co/24PSNj9eRp #Russia pic.twitter.com/odGPJcF3MX