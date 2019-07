Monarchia ed ecotasse

Provate a chiedere a quelli che sono in prima fila per la difesa del pianeta questo: “Brasilia!”. Lui subito: “Ci sono stato!” “Bella Tokio” Lui: “Ci sono stato”. Andate avanti. Così per vedere che sono stati in ogni continente. Bene, adesso Macron mette l’ecotassa sugli aerei. Sembra (ma per me neanche) che sono tra i responsabili della CO2 in più. Adesso dite al vostro amico di rinunciare a viaggiare (veloce) piuttosto vota Monarchico.

A proposito in Italia perché non c’è un forte partito di questo tipo? Risposta: lo faccio io adesso. Sto aprendo una pagina Facebook “Monarchia subito”. Vediamo quanti aderiscono. È chiaro che rimane Sergio Mattarella. Poi decide (tra 40 anni) che va al Quirinale penso Draghi.