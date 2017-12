Altro che Barbara D’Urso, guardate Malgioglio e Signorini

Fatemi capire, scrive su Twitter Giulia Ciarapica, attenta osservatrice del costume, “Londra censura Schiele, New York censura Balthus e da noi la D’Urso va ancora in giro?”. La domanda resta appesa ma la risposta si svela in un capitolo proprio impegnativo della politica. Torna Silvio Berlusconi e tutto quel suo mondo, sgorgante pop, fa strame di ogni etichetta e di qualunque compostezza. Altro che Barbara D’Urso. A un certo punto il cosmo intero s’è chinato piangente innanzi a questa scena: Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini, adagiati su due teche trasparenti, in attesa di accogliere – come fosse pioggia – gelato al cioccolato, pizze e salsicciotti. Ecco, meglio non capire.