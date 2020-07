Il nuovo centro commerciale Lidl che parte oggi in viale Forze Armate, dove un tempo c’era la storica fabbrica Peroni Pompe poi occupata da un centro sociale, è il diciassettesimo punto vendita della catena tedesca di discount a Milano e il 123esimo in Lombardia. Dopo il lockdown, Lidl ha avviato cinque nuove strutture in Italia, di cui quattro nelle provincie di Milano, Bergamo e Brescia, con un investimento di 36 milioni di euro. Sempre in Lombardia il gruppo ha investito...

