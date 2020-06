Escobar e il Piccolo

Come spesso accade, la canea gaglioffa e sindacale per la cacciata di Sergio Escobar dalla direzione del Piccolo Teatro era ingiustificata. Direttore da 22 anni, Escobar aveva già comunicato nei mesi scorsi, al sindaco Sala, di voler lasciare. Se oggi il Piccolo appare un po’ appannato, forse si deve riflettere sul fatto che non c’è più Luca Ronconi. E trovare un sostituto all’altezza di Escobar, non sarà un gioco.