I numeri della crisi e la scelta di Fontana oggi: aprire tutto il 18?

Una delle vittime eccellenti di Covid – con tutto il rispetto per le migliaia di persone cadute – è l’autonomia differenziata. Avevamo lasciato, a gennaio, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia impegnato con un modello di nuovo regionalismo, e lo abbiamo ritrovato alle prese con una fase 2 che, vista dalla Lombardia, più che differenziata è confusa. La regione più colpita – e tutt’altro che guarita nonostante i dati di vittime ricoveri in terapia intensiva...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.