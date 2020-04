La guerra per bande politica è dannosa come un virus

All’inizio di marzo la situazione nelle regioni del nord, e in particolare in Lombardia, è paragonabile a una guerra. Morti, corsie piene, economia verso il tilt. Così Sergio Mattarella fa qualcosa di importante. Chiama all’unità nazionale. Stop alle polemiche e alle schermaglie, telefona a Matteo Salvini, a Silvio Berlusconi, a Giorgia Meloni. Chiede “il massimo di unità e collaborazione”. Tutti concordano. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, in ogni video che pubblica su Instagram ribadisce la propria volontà di non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.