Le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021. Stessa sorte per gli Europei di calcio e per il Giro d’Italia. Eppure Monza scommette, fortissimamente scommette, che il Gp di Formula 1, in calendario il 6 settembre, rispetterà la data. “Sono eventi completamente diversi – spiega al Foglio Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci Italia, proprietaria di Sias, che ha in gestione il Gp di Monza – il campionato di Formula 1 si sarebbe dovuto svolgere su 22 gare. A oggi purtroppo...

