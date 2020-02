Toh, il civismo

Il civismo è l’araba fenice della politica italiana (di sinistra soprattutto) nell’èra della localizzazione e della geolocalizzazione (sapere tessere reti civiche, ma non soltanto locali). Fenomeno intermittente, come l’araba fenice pare morto, risorge, si reincarna. Ora in una sardina, ora in un girotondo, ora in un nuovo autonomismo. Ed è un po’ anche un prezzemolo. A volte profuma, ma di sapore e di sostanza, sempre abbastanza poco tendente al nulla. Tuttavia anche sul “civismo” si giocherà la prossima contesa politica...

