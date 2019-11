Perché bisogna rilanciare la diplomazia del made in Lombardy

L’Italia fatica a confermare un primato remoto, quello di settima potenza manifatturiera al mondo. Se resiste, il merito è delle imprese, ma anche di realtà amministrative come Milano e la Lombardia che non hanno mai smesso di spingere, di più, hanno fatto la differenza, sfidando il contesto internazionale sul terreno della innovazione e della ricerca. Ora il fiato è corto ma la Lombardia – benché in epoca di dazi – combatte sul fronte delle relazioni internazionali. Certo non sono più...

