Ecco cosa serve, subito, per dare impulso agli investimenti

Sull’economia lombarda il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti – tra i primi a denunciare l’inerzia del governo – non è ottimista: “Sul fronte investimenti, nel 2018 in Lombardia abbiamo avuto un forte calo passando dal 13,7 per cento del 2017 al 4,3 per cento del 2018. Per il 2019 le previsioni non sono per niente buone. Urge una decisa inversione di tendenza nell’azione della politica. Quanto più tarderà, tanto più pesanti dovranno essere gli sforzi per tentare il recupero. A nome degli industriali della Lombardia, invoco un pronto recupero del senso della realtà. Ci sono ancora le condizioni e c’è ancora una concreta possibilità di operare in questa direzione, ma bisogna fare presto partendo da azioni come l’eliminazione dell’ecotassa, che va cancellata da subito. Occorre al più presto sbloccare le 400 opere pubbliche già finanziate per circa 26 miliardi: con la loro realizzazione si avrebbe un aumento del Pil di circa un punto rispetto a uno scenario base in tre anni”.

E poi: “Le scelte del governo non vanno nella giusta direzione. Nei principali territori a maggiore densità industriale le manifestazioni di dissenso, o di preoccupazione, si sono susseguite. L’indagine di Unioncamere Lombardia, disaggregata dei singoli trimestri infatti mostra come, a partire dal terzo trimestre, sia mutato il quadro politico, e si tratta di un mutamento epocale. Tutti gli indicatori infatti si sono dimezzati. Il dato tendenziale sulla produzione industriale lombarda nel quarto trimestre 2018 conferma il processo di rallentamento in atto, con una riduzione dei tassi di crescita rispetto ai trimestri precedenti. Mi auguro si trovi una soluzione, subito”, conclude l’industriale bresciano.