L’uomo che pensa in grande alla rigenerazione urbana

Rigenerazione urbana è la parola magica. Ma dove? Tra le 745 aree dismesse – circa 2.300 ettari di territorio, pari allo 0,1% della superficie regionale – della Lombardia. Per lo più nelle grandi città. Solo nel milanese se ne contano 139, a Varese 86. Vecchie fabbriche abbandonate, scali ferroviari, edifici pubblici in disuso. A Saronno (Varese) – giusto per fare un esempio – ci sono circa 430 mila metri quadrati di aree dismesse, il 4% della superficie comunale, un valore 40...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.