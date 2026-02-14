Fondazione Cariplo, nuove idee e fondi perché il welfare migliore è anticipare i problemi

Uno stanziamento di 215 milioni per una trentina di iniziative in ambito ambientale, culturale scientifico e sociale. L’ente guidato da Giovanni Azzone si conferma così un punto di riferimento nel mondo della filantropia a sostegno delle fragilità che caratterizzano la società

Anche quest’anno il territorio lombardo potrà contare sul sistema di welfare promosso dalla Fondazione Cariplo, che ha stanziato 215 milioni per una trentina di iniziative in ambito ambientale, culturale scientifico e sociale (previsti 17 bandi e 26 programmi e progetti). La cifra è in linea con quella messa a disposizione lo scorso anno ed è del 40 per cento superiore ai fondi stanziati nel 2024 grazie alla crescita registrata dal patrimonio della Fondazione negli ultimi anni (passato da 7,9 miliardi nel 2022 a 13,1 miliardi nel 2025). L’ente guidato da Giovanni Azzone si conferma così un punto di riferimento nel mondo della filantropia a sostegno delle fragilità che caratterizzano la società: disagio giovanile, invecchiamento della popolazione, migrazioni, transizione digitale, povertà materiale, educativa e culturale. Tra le novità di quest’anno, un’iniziativa d 20 milioni di euro (in collaborazione anche con la Regione Lombardia) per realizzare 1.000 progetti di “vita autonoma” attraverso l’inserimento lavorativo, l’autonomia abitativa e l’inclusione sociale di persona affette da disabilità.

“Dobbiamo anticipare i problemi prima che esplodano”, ha detto Azzone alla presentazione del programma che si pone come obiettivo principale il contrasto alle diseguaglianze crescenti. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani che non studiano e non lavorano, oltre 150 mila nella sola Lombardia. “Vogliamo offrire loro nuove opportunità – ha spiegato il presidente – E abbiamo anche deciso di fare un passo in più: impegnarci per chi è detenuto in carcere, spesso ai margini e senza prospettive. Vogliamo costruire nuove alleanze con istituzioni e imprese, nel nostro territorio ma anche a livello nazionale e internazionale”. A oggi Fondazione Cariplo può contare su una rete articolata, che include 16 Fondazioni di Comunità in grado di operare capillarmente, raggiungendo anche i territori più marginali dell’ambito in cui opera, che è quello lombardo più le provincie di Novara e Verbania.