Quando l'acqua funziona. Opere e tutela dell'ambiente di Cap a Milano

La società che gestisce il servizio idrico ha sviluppato con l'amministrazione una ambiziosa iniziativa, denominata Città metropolitana Spugna, per realizzare 90 progetti di drenaggio urbano sostenibile in 32 Comuni: interventi di riqualificazione per prevenire allagamenti, contrastare l’erosione del suolo e gli effetti del cambiamento climatico su tutto l’hinterland milanese

La pandemia ha colpito duro, ma la crisi energetica anche di più. Molto di più. Quanto? Basti pensare che senza la guerra in Ucraina e tutto il resto Gruppo Cap, la società che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, avrebbe fatto nel triennio utili per 100 milioni di euro. Invece, sono stati “solo” 51. e per una utility che serve 154 comuni e due milioni e mezzo di abitanti, è la certificazione che i servizi, persino la preziosa acqua, possono essere gestiti in modo virtuoso. Un buon bottino per Alessandro Russo, ieri presidente e amministratore delegato dell’azienda in quello che di fatto è un bilancio di “fine mandato“. Fine fino a un certo punto, giacché Russo è stato confermato all’unanimità amministratore delegato, mentre presidente è diventato Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo (che tornerà presto a elezioni), pronto a buttarsi anima e corpo in azienda. Obiettivi? Tanti e ambiziosi.