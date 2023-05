Capire le grandi dimissioni e trovare risposte adeguate: lo studio di Confommercio

Non è esattamente come la decrescita felice, scemenza sempre in voga. E non è la sagra dei luoghi comuni (con un fondo di verità) del tipo “il denaro non garantisce la felicità, costituisce però un ottimo punto di partenza”. La ricerca proposta da Confcommercio – dal titolo “Lavoro? La ‘felicità tra nuovi equilibri e valorizzazione dei talenti”, realizzata da Life Gate e dall’associazione Ricerca Felicità, ha l’obiettivo di scavare nel mondo del lavoro per consolidarne la fiducia, prevenire le fughe e stimolare chi deve ancora fare una scelta. Il Barometro della felicità 2023 presenta qualche sorpresa, rispetto allo scorso anno, quando il 38,5 per cento delle persone era propenso a cambiare lavoro nel breve periodo, nel 2023 la percentuale aumenta: 44 per cento. Il 56 resta soddisfatto. Un numero destinato a crescere, secondo l’Osservatorio BenEssere Felicità, e che indica come sia necessario arrivare innanzitutto a soluzioni con un maggior equilibrio vita privata-lavoro. Non c’entra la pandemia, tanto è vero che lo smart working sembra relegato in seconda fila. Tra coloro che si dichiarano aperti a cambiare lavoro emergono, oltre a esigenze di miglioramento economico, anche aspettative come la soddisfazione dei bisogni, la valorizzazione delle capacità individuali e la percezione che il lavoro possa dare un senso alla loro vita.

