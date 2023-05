Arriva il nuovo centro di infettivologia (ma che ci fa Gismondo?)

Scordarsi del Covid non è saggio, questo dovremmo averlo imparato. Scordarsi però di alcune stupidaggini della pandemia, ad esempio le fastidiose virostar, sarebbe bello. Purtroppo qualcuno è entrato in politica, qualcuno ci ha tentato invano, qualcuna si atteggia a dietologa. Massimo Galli, infettivologo e primario del Sacco e gran guru della diagnosi televisiva, è uscito di scena, disturbato solo dalla solita, inutile inchiestina. Non è uscita di scena invece una della sua squadra, Maria Rita Gismondo, microbiologa del Sacco che fece subito lo spillover, dal laboratorio a una rubrica sul Fatto. Di lei sarebbe bello scordarsi, a partire da quel “quando tutto questo sarà finito mi farò fare un ciondolo d’oro a forma di coronavirus che è bellissimo”, detto all’inizio del disastro, salvo poi transitare sul lato opposto e accusare tutto e tutti di non fare abbastanza. Recentemente, sul giornale di Travaglio, si è esibita in elucubrazioni che rasentano il complottismo: “La gente ha pagato un prezzo troppo alto. Stanno venendo alla luce documenti agghiaccianti, prove di omissioni gravissime”. “Un’altra verità al di là del mainstream”, ha scritto. “Alla parola mainstream abbiamo chiuso”, aveva commentato qualcuno. Qui, invece, tocca andare avanti. Perché secondo informazioni raccolte dal Foglio, che spera di essere smentito, Gismondo sarebbe il nome che Fratelli d’Italia ha in mente per dirigere il nuovo centro internazionale di infettivologia di Milano.

