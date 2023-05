Sanità: è ora di fare. Se ne parla alla Fondazione Stelline

Domani la rassegna Salute Direzione Nord, il confronto verterà sull'attuazione della riforma, l'utilizzo dei fondi Pnrr, le liste di attesa e la carenza di personale medico e sanitario

A che punto è il sistema sanitario lombardo, che nel bene e nel male è il benchmark di quello nazionale? Al di là di alcune polemiche tipiche della politica, i problemi non mancano: dall’attuazione della riforma, all’utilizzo dei fondi Pnrr, ma soprattutto sono le liste d’attesa e la carenza di personale medico e sanitario e la difficoltà di programmarne il reclutamento futuro le vere questioni aperte. E, dopo le elezioni in cui tanto si promette, è ora di “fare i fatti” e di mettere a terra soldi e progettualità. La Sanità è stato il tema principale delle ultime Regionali di febbraio. Per questo, nell’ormai tradizionale rassegna Salute Direzione Nord, spin-off a tema sanitario di Direzione Nord, giunta alla 19esima edizione, si confronteranno domani a partire dalle 10 sul palco della Fondazione Stelline di Corso Magenta 61 i governatori di Lombardia e Piemonte Attilio Fontana e Alberto Cirio, i ministri Schillaci, Abodi e Locatelli, il viceministro Bignami, il vicepresidente lombardo Alparone, l’assessore Bertolaso e il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali, oltre a Bussolati e Borghetti del Partito democratico.