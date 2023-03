Il lavoro che respinge. Le soluzioni nascono dal welfare aziendale e dalla formazione

Milano matrigna coi giovani in cerca di lavoro – paghe basse e costo della vita alle stelle, è uno dei dibattiti di queste settimane – sa essere però generosa. Anzi, per dire meglio: non si tratta di generosità, ma di intelligenza messa sul futuro di imprese e lavoro: stiamo parlando di una crescente attenzione ai sistemi di welfare aziendale, che negli anni sta diventando più “pesante”. Sbloccare le retribuzioni è un problem colossale, non tutto a carico delle imprese, ma trovare incentivi di altro tipo si può fare. “Come Assolombarda abbiamo dedicato un’iniziativa specifica (gli Awards 2023) per celebrare la capacità delle imprese del nostro territorio di innovare e per sensibilizzare sempre più aziende a investire in asset che sono strategici, e tra questi strumenti c’è sicuramente il welfare – spiega il presidente Alessandro Spada – una leva per rafforzare il benessere delle persone e al contempo registrare ritorni positivi sulla produttività. La nostra idea è che qualsiasi impresa, anche una piccola start-up, possa favorire la qualità dei propri servizi migliorando la qualità della vita dei dipendenti”. Per fare un esempio, la Way2Global – un’agenzia di traduzioni di piccole dimensioni ma dai grandi obiettivi – con un accordo integrativo ha avviato lo Slow Working e il South Working (per reclutare e formare personale in remoto e valorizzare con ciò talenti e territori svantaggiati. Sono poi state avviate formule di sostegno al reddito co-progettate con le persone (bonus bollette, bonus spesa, bonus psicologo). “Questa come altre aziende non ha rinunciato a percorsi di riqualificazione digitale concepiti per accrescere le competenze Stem”, conclude Spada.

