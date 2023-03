La città smartissima è pronta alla settimana cortissima?

La riduzione quattro giorni di lavoro non soltanto non compromette i bilanci, ma sembra migliorare persino la produttività e la salute dei dipendenti. Le voci degli esperti e delle aziende

“Se otto ore vi sembran poche…”, cantavano Giovanna Marini e Anna Identici negli anni ’70: canzoni di lotta di un secolo prima. Ora la musica è cambiata e anche la città del lavoro scommette sulla settimana cortissima, di quattro giorni. La spallata nasce dal combinato disposto di smart working pandemico e rivoluzione digitale, e sta modificando il rapporto tra chi organizza il lavoro e chi lo manda avanti. “Milano si presta alla settimana cortissima – spiega al Foglio Maurizio Del Conte, professore allo Sda Bocconi e presidente di Afolmet – anche perché proprio qui è cresciuto il lavoro da remoto, per ridurre il disagio e i costi dovuti al pendolarismo” Per Del Conte è “una scelta destinata a rendere più viva la città: chi ha un giorno in più può godere dei servizi che Milano offre, tutto ciò che libera tempo rende vivo il territorio. Certo va ripensato il ‘modello Milano’. La condizione perché questo accada è che si dia impulso all’anima culturale e d’intrattenimento della città, tutto ciò che aumenta il tempo a disposizione delle persone è fattore vivificante”.