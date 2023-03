I giovani artisti di “Play2give” alla scoperta dell'Opera San Francesco

“Nooo, ma che boomerata hai fatto? Vabbè ma ci sta”, esclamano divertiti, quando cerco di smanettare sullo smartphone per vedere quanti follower hanno. Sono creator digitali, talent, artisti, microinfluencer. Giovani della generazione Zeta che, grazie al lavoro di Play2give con la Nazionale Cantanti, ci hanno messo la faccia e le gambe per giocare a calcio in terza categoria nelle periferie, negli oratori, per capire e far capire il senso concreto della solidarietà, dello sport inclusivo. E per dare ai loro coetanei che sono in mezzo al guado un messaggio semplice, e dannatamente complicato da mettere in pratica: “Crederci, perché bisogna crederci per riuscire a sfangarla. Se non credi in te stesso, nessun altro lo farà per te”, dicono più o meno tutti. Due giorni fa Michele Michelazzo, fondatore di Play2give, ha raccolto alcuni giovani del suo team che chiama il “Grande Fratello dei buoni” per portarli alla mensa dell’Opera San Francesco, dove ogni giorno arrivano duemila persone per un pasto caldo. E prima di entrare nella mensa, sono stati al centro raccolta di indumenti e medicine dove il presidente di Opera San Francesco, fra’ Marcello Longhi, ha spiegato loro il valore supremo della dignità per chi ha perso tutto.

