Viaggio nella Lombardia che produce, restituisce e fa crescere i redditi

Doveva essere una mano tesa al sindaco Beppe Sala, quella degli industriali di Assolombarda, ma è stata letta come una sfida. Alessandro Spada non è sceso sul sentiero di guerra, semplicemente voleva mettere a disposizione della città e difendere il generoso know-how del sistema-impresa che cresce sotto la Madonnina, con un occhio oltre la cinta daziaria, verso i confini della regione, e spingere la crescita. Perché non basta più la città-vetrina, è il pensiero, è necessario percorrere più rapidamente la strada della ricerca e della innovazione, per consolidare, nella capitale economica del paese, un made in Italy che lascia il segno. Ma alla nota di Spada su una certa “mancanza di visione”, Sala aveva risposto piccato: “Alzino gli stipendi dei milanesi”. La verità è che in Lombardia la crescita è in sintonia con salari più alti (sollecitati da Sala). Gli esempi di aziende davvero innovative non mancano ma chiedono spazio, complicità e sistema. Ecco un breve viaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE