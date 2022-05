Assolombarda fa i conti con lo smart working: un gran successo

Lunedì prossimo, in quella cattedrale della innovazione milanese di nome MIND, Assolombarda terrà l’assemblea annuale, senza nascondere troppo la leadership che le imprese, guidate da Alessandro Spada, sanno esprimere. Anche “sfruttando” la pandemia. E’ il centro studi di via Pantano a certificare il valore dello smart working. Oltre 8 realtà su 10 nel primo trimestre 2022 hanno almeno un dipendente inquadrato col lavoro agile, per un 22 per cento sul totale di lavoratori coinvolti. La percentuale più elevata tra le imprese dei servizi, 91 per cento, a fronte del 79 per cento rilevato nell’industria, è nel comune di Milano: 90 per cento rispetto al 78 rilevato nell’hinterland. “Lo smart working è un modello organizzativo che ha visto una forte accelerazione ed è oggi entrato a far parte della cultura aziendale diffusa – ha spiegato Diego Andreis, vicepresidente di Assolombarda con delega a Politiche del lavoro, Sicurezza e Welfare – Nel 2021 Confindustria, insieme alle organizzazioni sindacali, ha sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro in agile, con lo scopo di fissare le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale. L’intento è stato di promuovere lo smart working offrendo alle imprese un quadro di riferimento, a riprova del fatto che il bilanciamento vita-lavoro è da sempre uno dei valori delle nostre pratiche quotidiane. Quando finirà il periodo di emergenza, pertanto, non ci troveremo impreparati”.



