Galdus e i suoi gioielli, una scuola orafa per ragazze ucraine

Dasha è l’immagine dell’ottimismo, nonostante abbia ancora nelle orecchie le sirene antiaeree di Leopoli. Sorriso intelligente, colori tra i capelli, voglia di fare coi suoi 19 anni, assieme ad altre due ragazze ucraine (Solonia e Olena) è approdata nel centro di formazione Galdus di Milano. “Ho trovato accoglienza e strutture moderne per imparare l’arte orafa e insegnanti molto disponibili”. Fatto non trascurabile, “nei laboratori di Galdus le materie prime come l’argento sono a nostra disposizione, mentre in Ucraina dovevano essere acquistate dalle famiglie”. Ha lasciato a casa mamma, papà e un fratello, “ora impegnati nel volontariato, perché la gran parte delle attività è ferma. Loro danno una mano a chi ha perso la casa e cerca rifugio in Bulgaria”.

