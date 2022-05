Il ministro Gelmini prova a mettere ordine (e calma) tra alleati. Torna l'autonomia

Nella vecchia Dc avrebbe saputo dire la sua. Ma nella Seconda repubblica la competenza non conta se non fa rima con fedeltà (al leader). Decisamente scettica sull’ipotesi (salviniana) di federazione del centrodestra, convinta della centralità di una forza liberale (con componente cattolica) di profonde radici europee, Mariastella Gelmini tira diritto, tra il lavoro da ministro cercando di declinare sui territori gli obiettivi concreti del governo Draghi e il tentativo di consolidare Forza Italia, in innegabili difficoltà. Radicamento col suo territorio, Brescia (è nata a Leno), e attenzione per la regione che sospinge economicamente il paese, la Lombardia. Se con Matteo Salvini non c’è mai stata “chimica”, il rapporto con Attilio Fontana è leale, e nei tatticismi del centrodestra per la scelta del prossimo candidato presidente (vedi articolo in prima colonna), è arrivato anche il suo gradimento a Fontana, anche se mitigato dal rispetto dei ruoli: “La Giunta sta lavorando con grande impegno, ma ovviamente la scelta compete al presidente e ai partiti. Il giudizio è assolutamente positivo”.

