C'è verde anche fuori. Disputa sul futuro del Parco Agricolo Sud

Un disegno di legge in regione Lombardia punta a trasferire la governance da Milano al Pirellone. "A 32 anni dalla sua istituzione sono stati centrati gli obiettivi principali. Oggi la sfida è come proseguire nella tutela dell’ambiente dando impulso alla produttività di colture", dice l’assessore regionale Fabio Rolfi

È sempre molto intenso e partecipato il dibattito sul verde, ma si affievolisce non appena si superano le porte della città. Eppure Milano ha la fortuna di confinare a est, ovest e sud con il parco periurbano più grande d’Europa, oltre 46 mila ettari, che comprende 60 comuni: un capitale ambientale gigantesco meritevole di attenzioni almeno pari a quelle che suscitano i quartieri della città. Perché si parli di questa realtà è stato necessario un disegno di legge presentato dai capigruppo del centrodestra in Regione che punta a ridisegnare l’ente che gestisce il Parco Agricolo Sud: in sostanza la governance passerebbe dalla Città Metropolitana al Pirellone.