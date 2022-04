Se il museo manda un quadro in periferia, poi la gente va al museo. L'idea di Casa Testori

C’è un’andata e c’è un ritorno. Dal centro alla periferia e viceversa. Tre quadri, tre capolavori in movimento che escono dai musei, i loro luoghi usuali e d’elezione, per andarsene in luoghi inusuali, come le biblioteche di quartiere. La cultura non è ferma, vuole arrivare, dappertutto e a chiunque. L’idea nasce a Casa Testori, diventata da anni hub e punto di riferimento per la giovane produzione artistica. Il progetto si chiama “(Ri)cambio la visita”, sottotitolo: “Per una prossimità della cultura”, ed è sostenuto dalla Fondazione di Comunità Milano, con il patrocino del Consiglio regionale, vuole favorire una riattivazione dei flussi culturali grazie all’arte del ’900 e contemporanea, coinvolgendo le biblioteche e i musei cittadini, la scuola e di giovani artisti operanti in città. (Ri)cambio la visita è nato in collaborazione con alcuni dei più grandi musei milanesi che, dopo averla concessa in anteprima a Casa Testori nell’estate 2021 per la mostra “Curatela”, rimetteranno a disposizione un’opera del proprio patrimonio per condividerla fuori dalle proprie mura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE