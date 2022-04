Là dove c'era l'Alfa Romeo ora c'è un vincolo della Soprintendenza

L’automobilista che si trovasse a percorrere i viali desolati che costeggiano le aree che un tempo furono la “grande fabbrica” dell’Alfa Romeo di Arese, nobiltà dell’automobile italiana (“Quando vedo passare un’Alfa mi tolgo il cappello”, diceva Henry Ford), alla ricerca dell’ingresso del “Centro”, l’hub commerciale più grande d’Italia, potrebbe casualmente transitare a lato di una enorme costruzione in cemento e vetri, in stato di tragico abbandono ma di cui difficilmente potrebbe sfuggire l’antica qualità architettonica. Si tratta del Centro tecnico Alfa Romeo, realizzato tra il 1970 e il 1974 per essere la “porta” del grande impianto industriale, opera degli architetti Ignazio Gardella, Anna Castelli Ferrieri e Jacopo Gardella. Un edificio di grande pregio, ma parte di un mondo che non c’è più. Tanto che nel 2020 una nuova società aveva acquistato l’ultimo baluardo della vecchia Alfa Romeo (a parte il museo storico) con l’intenzione magari di abbatterlo per ricostruire. Tanto (non) tuonò, che comunque piovve: un anno fa un folto gruppo di architetti e intellettuali aveva scritto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e al ministero della Cultura per denunciare il rischio che con la “dismissione, da parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, delle ultime attività presenti all’interno dell’ex Centro tecnico Alfa Romeo” l’edificio “simbolo dell’eccellenza dell’industria italiana, unica parte superstite del grande stabilimento inaugurato nel 1962”, potesse essere abbattuto. Chiedevano “di avviare al più presto un procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale” del manufatto.

