Qualche tonnellata di CO2 spinge Inter e Milan via da San Siro

"Voglio ricordare che San Siro è iconico perché ci hanno giocato Milan e Inter. Se lo stadio è famoso nel mondo è grazie ai due club. Se le due squadre andranno a giocare da un’altra parte, quel luogo diventerà famoso grazie a Milan e Inter”. Ieri ricorreva la non felice ricorrenza dei 1.000 giorni dall’avvio del progetto del nuovo stadio di Milano, quasi tre anni, e né il presidente del Milan Paolo Scaroni, né l’ad dell’Inter Alessandro Antonello erano particolarmente in vena di festeggiare. “Mi aspettavo che fossimo più veloci, soprattutto essendo a Milano. Purtroppo sappiamo che in Italia la burocrazia non facilita spesso le cose”, ha detto Scaroni parlando a Radio 24.

