Vi facciamo volare. Viaggio all'interno della Secondo Mona

Claudia Mona è una donna al comando in tutti i sensi: ha vinto un premio con quel titolo e guida, con il fratello, la Secondo Mona, storica azienda di tecnologia aerospaziale di Somma Lombardo. “Ci avviciniamo ai 120 anni l’anno prossimo che ci auguriamo di raggiungere in splendore nonostante i tempi difficili“, racconta al Foglio. A proposito dei tempi, chissà se cambia qualcosa ora che si sta discutendo di riarmo, per un’azienda che naviga al 60 per cento della produzione verso il militare. “Il 2 per cento del pil è un vecchio requisito Nato che l’Italia non ha mai rispettato, anzi, le Forze armate si sono sempre lamentate di avere budget troppo tirati per garantire un ammodernamento. Nell’immediato non credo cambino le cose. Noi siamo coinvolti anche con produzioni importanti relative agli F-35”. Ma sul dibattito italiano, quanti ne vogliamo, servono o no, ci sono troppe polemiche che esulano dalle competenze delle aziende coinvolte. “In compenso all’aeroporto militare di Camere, vicino a Novara, c’è un grosso centro manutentivo italiano ed europeo legato alla Leonardo Velivoli, e abbiamo sempre partecipato ai programmi multinazionali europei in ambito militare per i Tornado, gli Eurofighter e gli elicotteri”.

