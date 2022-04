Da Kyiv alla Biennale e poi? Un invito per l'arte di Makov a Milano

"Non so se dopo il 23 aprile potrò ancora fare l’artista”. Il 23 aprile è la data dell’inaugurazione della Biennale di Venezia e quel giorno Pavlo Makov passerà la mano, affidando al pubblico l’allestimento del padiglione dell’Ucraina al quale sta lavorando pur tra grandi difficoltà. Ha dovuto lasciare in Ucraina una parte dei materiali per l’installazione e ora ha dovuto affidarsi a un’azienda milanese per ricostruire la struttura in ferro che dovrà reggere i 70 imbuti che compongono l’opera. L’altra sera Makov era in diretta alla puntata dei “Lunedì di Casa Testori” ed è in quella circostanza che ha confessato tutto il suo sconforto: la Biennale da attesa e meritata vetrina rischia di trasformarsi per lui in un capolinea. Ma non può essere così.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE