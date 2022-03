Non solo degrado. Carlos aka Tresh ha preso i colori e si è ripreso una vita 

Sono solo un pazzo che quando si sente incazzato di brutto va a fare un pezzo”, ironizza Carlos aka Tresh, un writer di origini argentine cresciuto a pane e spray sin da quando frequentava la prima media. Domenica sera, dopo aver visto le notizie sugli ucraini tornati nel loro paese per difendere la loro patria, è uscito con le sue bombolette per andare a dipingere un “pezzo” contro la guerra su uno dei cento muri legali messi a disposizione dal Comune. Ora che è diventato adulto, 35 anni a marzo, ha fondato una fanzina di 80 pagine per raccontare la cultura hip-hop. Nelle periferie non ci sono solo degrado e illegalità. Si trovano anche storie di riscatto e di passione artistica che non passano per forza dalla cultura predatoria dei rapper gangsta. Nel quartiere Mac Mahon, fra il mitologico Ponte della Ghisolfa e le case popolari di via Ardissone c’è un parchetto anonimo che Pierfrancesco Maran (quando era assessore all’Urbanistica) ha definito “bruttino” dopo un atto di vandalismo nella zona del parco giochi. Ed è proprio lì che Carlos aka Tresh il 30 gennaio scorso ha riunito 130 writer per una jam speciale in omaggio al suo amico Leos, Leone Antoniazzi, che se ne è andato per un malore nel novembre scorso.

