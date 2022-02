La formula grandi eventi (e molto pubblico): a Cortina si scia e qui si fa shopping

Non sembra vero a Beppe Sala poter roteare, in mezzo al nido di Pechino, la bandiera olimpica. Milano torna protagonista. Ed è un ritorno alle origini, perché tutto è nato con Expo2015: la sfida che a un certo punto sembrava impossibile (molti i gufi), i 21 milioni di visitatori, la cavalcata verso palazzo Marino. Poi due anni di sofferenza imbavagliati dalla pandemia, a lambiccarsi alla ricerca di formule nuove per la metropoli: dallo smart working alla grande fuga da Milano, al mantra della città in quindici minuti. E ora, finalmente, si riparte da dove eravamo rimasti: dal modello Expo. “Adesso entriamo nella fase più importante che è anche quella che io prediligo e cioè quella del lavoro. E il lavoro vuol dire per noi la parte operativa che deve preparare una straordinaria edizione; dobbiamo lavorare insieme, con rispetto, con lealtà”, ha detto Sala scendendo dall’aereo. E alla Gazzetta: “Expo ci ha insegnato che bisogna credere nelle opportunità che generano i grandi eventi. Alla stessa stregua bisogna capire che i Giochi sono un’occasione straordinaria per fare un passo avanti”. Con un occhio attento all’ospitalità, grande à-tout della Milano anni Dieci e grande malata ora: “Si può cercare di trasformare l’opportunità delle Olimpiadi in un’opportunità per tutto il paese, ma realisticamente lo sarà soprattutto per i luoghi intorno agli eventi: Milano e Venezia possono avere un grosso appeal per chi verrà ai Giochi”.

