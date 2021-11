Quanto ha pesato il Covid sulle imprese culturali?

Il 99 per cento degli operatori ha dovuto riprogrammare l'attività, la perdita del settore (sottostimata) ammonta a 33,8 milioni. I numeri e un convegno per uscire dalla crisi

Prende a prestito le parole di Papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il rischio di sprecarla”. Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura di Milano, continua: “La pandemia è stato un male terribile ma è un male doppio se non ci ha insegnato nulla”. Cominciare da un’attenta analisi dello stato di salute di una città-motore come è Milano, è il minimo, “e approntare sistemi di supporto anche finanziario attraverso strumenti scientifici”, è ciò che, concretamente, ha fatto il Comune. Se ne è parlato durante l’incontro “L’impatto della pandemia sulle imprese culturali milanesi: uno studio sui dati forniti dal Comune di Milano”. Già il luogo scelto per la presentazione, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, contribuisce a dare ancora più valore alle azioni che sono susseguite allo studio. “Lo racconta questa galleria solita a erogare, ad andare a intervenire nel mondo della produzione culturale, nella disposizione e conservazione dei beni artistici, a studiare linee di intervento che siano approntate su basi solide su comprovate ricerche che raccontano le fragilità di questo settore e al contempo a studiare il futuro degli interventi”. Il settore della cultura è stato il primo a chiudere nel marzo 2020. La relazione rappresenta è la radiografia di una dolorosa crisi “che però ha visto anche un post emergenziale delle economie che hanno riguardato i bilanci pubblici del Comune di Milano”. I generosi e solleciti interventi di soggetti privati che hanno deciso di venire in aiuto della città, così come è accaduto in qualche altro territorio del paese, sono stati fondamentali.