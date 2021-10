La carta dei valtellinesi in difesa dell'autonomia di Pop Sondrio è la Newco

Manca poco alla fine dell’anno e nelle valli valtellinesi è cominciato il conto alla rovescia per la trasformazione in spa della Popolare di Sondrio, che da queste parti è più di una banca. È una vera istituzione con un legame con il territorio cementato da 150 anni di storia e la partecipazione di oltre 160 mila soci, tra i quali tantissime piccole imprese. Dopo la lunga battaglia (persa) per mantenere l’autonomia della banca, arrivata fino alla Corte di Giustizia europea, di un gruppo di soci capeggiati dall’economista Marco Vitale, la trasformazione in spa sarà deliberata a metà dicembre dall’assemblea degli azionisti. Il tutto sotto la stretta sorveglianza della Bce che negli ultimi tempi ha dovuto sollecitare più volte l’avvio dell’iter e rispedire al mittente il nuovo statuto quando si è accorta che, attraverso l’introduzione del voto maggiorato, era stato messo in atto un tentativo di mantenere lo status quo. Il fatto è che a Sondrio non mollano, proprio non vogliono saperne di adottare una governance di mercato, temono le scalate, le fusioni, l’arrivo di soci finanziari, insomma, di perdere quella che considerano una “biodiversità”.

