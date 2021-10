Giovani, volontariato e zona Qt8 a tappeto. La politica fresca di Giacomo Marini

Non solo recordman Maran, non solo recordwoman Gaia Romano. La meglio gioventù ci prova, ci crede, si butta e vince. Anche nei quartieri che non sono privilegiato Centro storico. E’ la bella storia di Giacomo Marini, ventitreenne universitario della Cattolica, studia management per l’Impresa, recordman in tutti i municipi nella Lista Sala. Con le sue 413 preferenze è il più giovane e il più votato. Nel “suo” Qt8. Il quartiere dove è cresciuto, dove fa volontariato, dove gioca a calcio nell’Aurora Milano, bella realtà sportiva. “Ho iniziato un anno fa e mi sono inserito bene nell’ambiente”, racconta con l’entusiasmo di un’avventura. Non è solo il valore aggiunto della più bella età, in troppi manco ci pensano. La molla del “si può essere utili” scatta e tutto prende corpo. Si comincia dall’essere dei volontari, cittadini attivi, in particolare, durante il primo lockdown, “con Milano Aiuta, rete del Comune per sostenere le persone durante l’emergenza”. Un impegno che ha dato i suoi frutti, fino a entrare al Municipio 8. “Durante uno dei momenti più terribili per la città, ho creato una realtà di volontariato in collaborazione con l’associazione del gallaratese ‘Stare al Galla’. Un gruppo di volontari che ho gestito, tutti giovani”. Come mai la scelta della Lista Sala? “Per la libertà che ti permette una lista, che magari in un partito è più limitata”.

