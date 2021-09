Pazza idea: e se la bandiera caduta dei “no tutto” la raccogliesse Paragone?

È molto probabile che non succeda, mettiamo avanti le mani, ma del resto siamo nel complicato genere delle previsioni elettorali da farsi in elezioni senza storia, e persino senza particolare interesse (non lo ha suscitato proprio nessuno, diciamolo). Non succede, ma se succede poi non dite che non ve l’avevamo detto. Anche perché i famosi segnali deboli, quelle manifestazioni dell’umore pubblico tanto sottili da risultare quasi inconsistenti, tanto ignorate dai media mainstream da risultare afone, un po’ ci sono. Segnatevi dunque: Gianluigi Paragone. Il giornalista, ex diretùr della Padania, ex Movimento cinque stelle, ex urlatore tv e infine animatore dell’improbabile Italexit, è candidato a Milano e si sta muovendo bene: intendendo, sia chiaro, nel sottobosco no vax, no green pass, no banche, no euro e no tutto il resto. Intendiamoci: messaggi che alla stragrande maggioranza dei milanesi (noi compresi), fanno inorridire. Ma su quanti, invece, faranno presa? Difficile dirlo, ma ci sono i segnali deboli che fanno intuire un pubblico assai più ampio di quello che spereremmo. Per almeno cinque motivi. Anche perché c’è un fattore enorme da valutare: quel pubblico anti tutto e protestatario era quello che Matteo Salvini, con la sua “Bestia” andava a stimolare. Ma adesso Salvini ha i suoi problemi, e potrebbero spuntare i delusi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE