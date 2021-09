La moda, sì. Ma limitiamo i danni. L'ethos ribelle di “Bebe”

L’appuntamento per l’intervista è nella showroom temporanea di via Sant’Andrea che Stella Holding ha affittato in questi giorni per presentare le collezioni dell’eclettico Giovanni Bedin e di Redemption, marchio che la vulgata modaiola definirebbe “sustainable-hype”, cioè tosto e sostenibile, e che torna nell’agone della moda dopo circa un anno di sospensione, non solo a causa della pandemia. Gabriele “Bebe” Moratti, suo direttore creativo, che di Stella Holding è anche azionista di riferimento, parla attraverso lo schermo di un computer posto dalla sua direttrice commerciale al centro del tavolo riunioni. I patti erano che ci si sarebbe parlati a distanza, perché il figlio di Letizia Moratti, che dopo gli ottimi risultati sulla campagna vaccinale ottenuti da vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità potrebbe puntare al governo della Lombardia, a Milano non ama vivere. Non amava la città quando ci arrivò a dodici anni, dopo l’infanzia trascorsa nella campagna attorno a San Patrignano che i suoi genitori hanno sostenuto fin dalla fondazione (a dire il vero, “Bebe” è coevo di SanPa, essendo nato nel 1978). Non la ama adesso, pur riconoscendo quanto debba “ai grandi fotografi degli Anni Ottanta e Novanta che lavoravano a Milano” e al clima che vi si respirava.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE