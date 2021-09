Il momento d'oro della sinistra delle città per Sala è senza M5s

Il sindaco uscente, che pure accetterà volentieri al secondo turno i voti grillini (molto pochi a Milano), al primo turno non ha voluto nessuna alleanza: perché la presenza dei 5s gli avrebbe fatto perdere voti e perché l’alleanza organica con loro non è la sinistra che ha in mente

Meno 18 al pronti via delle urne, dopo la campagna elettorale più inconsistente e priva di nuove idee (ma da questo deriverebbe forse una indicazione utile) della storia milanese recente. Beppe Sala corre da solo alla riconferma in mezzo a dodici comparse, almeno stando ai sondaggi più simpatetici come quello di YouTrend per il gruppo Gedi, che lo pronostica vincitore addirittura al primo turno col 51,4 per cento. Ma anche le rilevazioni meno ottimiste e gli osservatori del centrodestra relegano lo sfidante senza storia Luca Bernardo a sconfitta certa al ballottaggio. Significativo, in una città in cui il centrodestra sarebbe ben diversamente forte. Il tutto in un clima elettorale europeo che segnala vittorie progressiste e con la possibilità che la sinistra faccia man bassa di sindaci nelle maggiori città italiane.