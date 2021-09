Momento Lirico, riapre dopo 22 anni il grande teatro che fu di tutti i milanesi

Non ci credeva più nessuno. A vedere le impalcature attorno al Teatro Lirico ci si era fatta l’abitudine, 22 anni di chiusura non sono bazzecole tra ricorsi giudiziari, stop tecnici, la scoperta dell’amianto e infine la pandemia. E invece il teatro di via Larga, un tuffo nella storia della città, sta per essere restituito ai milanesi. “Siamo a un ottimo punto perché il comune ha sostanzialmente concluso tutta la sua parte di lavori”, spiega al Foglio Matteo Forte, direttore del Lirico e del Nazionale e amministratore delegato della società americana Stage Entertainment che gestisce i due teatri. “Stiamo facendo proprio in questi giorni le ultime verifiche. Dovremmo riuscire, nelle prossime due settimane e comunque entro settembre, a chiudere la parte burocratica e quindi, al massimo ai primi giorni di ottobre, iniziare la nostra parte: cioè l’allestimento. In tempo per far partire la stagione”.

