A piedi con la testa

“Milano in dieci passeggiate” è il titolo dell’ultimo libro di Andrea Kerbaker, scrittore, bibliofilo, fondatore della Kasa dei Libri (“fondamentalmente la mia collezione, circa 30 mila libri che ho deciso, di condividere”), cognome di origini bretoni, famiglia da 200 anni in Italia e profondamente milanese. Non che vada pazzo per camminare (“ho una moglie inglese e gli inglesi camminano molto, passeggiano e quindi per traslato passeggio anch’io”), ma girare per Milano secondo i suoi schemi diventa davvero intrigante e nuovo. E farselo raccontare da lui, oltre a scatenare la voglia di seguire i suoi percorsi, impone il piacere del divertimento. “Questo libro l’ho scritto più o meno durante il primo lockdown. E’ diviso in percorsi tematici non per zone ed è escluso tutto ciò che ritengo noiosissimo come musei, siti archeologici: non se ne può più. Ci sono molte più cose curiose. A esempio, un percorso di delitti, uno di architettura fascista che si chiama Casetta Nera. Tutto abbastanza sorridente: sono un tipo così, non si prende nulla sul serio”. Ma racconta delle storie, che prendono prima ancora di uscire. “Un percorso letterario che parte dalla via Keplero dove Gadda ha ambientato uno dei suoi racconti più famosi e arriva in fondo a piazza Sant’Ambrogio dove ha abitato Petrarca e dove si è incontrato con Boccaccio”. Nulla di didattico, per carità.

