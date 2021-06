Niente muri, ma cara Moratti la sua riforma così non va

Samuele Astuti, classe 1975, da Tradate, Varese, è il responsabile della Sanità per il Partito democratico al Pirellone. Lavoro pesante in un partito che ha imparato presto (anche per merito degli scivoloni della giunta Fontana) a presentarsi come “signor no”. Una tattica anche un po’ obbligata, soprattutto nei mesi più bui, e tenendo conto delle anime più oppositive del partito. Ma una strategia che rischia di essere debole, sul lungo periodo (e dove le cose sanitarie dovrebbero normalizzarsi) in una Lombardia dove si è sempre più propensi ai “sì” produttivi, quanti ne servono. Ma Astuti da Tradate (dove l’industria tessile ha lasciato il campo all’aerospaziale) è persona concreta – laureato alla LIUC di Castellanza, dove ora insegna – preferisce parlare schietto. Perché oltre la cortina dei no alla proposta di riforma appena presentata da Letizia Moratti, c’è un’idea: “Noi – spiega Astuti – abbiamo costruito una proposta che crea le basi per un sistema sanitario completamente nuovo, partendo da due presupposti. Il primo chiude la porta alle sperimentazioni fallimentari delle giunte di centrodestra, anche perché vogliamo rimanere nel solco delle leggi nazionali. Il secondo prende l’abbrivio dalle indicazioni di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che chiariscono alla Regione in quale direzione modificare la legge”. Fin qui il preambolo.

