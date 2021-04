Casavo, storia di un successo che spiega l'immobiliare 2.0

Coronavirus o no, comprare casa a Milano per realizzare un progetto di vita o d’investimento resta un obiettivo per un numero crescente di persone. Si spiega così la crescita folgorante di Casavo, la start up fondata da un ex studente della Bocconi, Giorgio Tinacci, e diventata nel giro di brevissimo tempo una case history da manuale con quasi 400 milioni di capitali raccolti tra equity e debito. L’ingresso in Casavo della finanziaria della famiglia Agnelli, Exor, che ha guidato l’ultimo aumento di capitale di 50 milioni, ha portato alla luce non solo la storia di una start up milanese di successo ma la nuova dimensione digitale in cui è entrata la compravendite di case e, soprattutto, un inatteso aumento della domanda di investimento immobiliare nella città italiana più colpita dalla pandemia.

