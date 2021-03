Com'è che nella ex efficiente Lombardia è andato tutto all'Aria

Aria è un problema che arriva da lontano. Lontanissimo. A ben guardare dalla preistoria, quando nell’èra Formigoni, e poi Maroni, le strutture e agenzie regionali hanno spesso subìto stress legati agli equilibri politici, non sempre salutari. E non solo in Sanità. Ma per stare ai tempi recenti, la storia parte dal 2018. Quando arriva alla presidenza Attilio Fontana, nomina assessore al Bilancio Davide Caparini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni