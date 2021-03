Replicare il futuro

Innovazione in franchising. Non è una bestemmia, piuttosto è l’intuizione di chi ha creato e condotto in porto ComoNExT, fabbrica della creatività e delle start up. “Il progetto nasce dalla consapevolezza di avere messo a punto un modello che coinvolge sia gli stakeholder del territorio che le imprese innovative – spiega al Foglio Stefano Soliano, dg di Como NExT – perché a un certo punto abbiamo capito che questo modello poteva essere esportato su altri territori. È qui che molte realtà ci hanno chiesto una mano, per replicare il modello in casa loro. È nato così il progetto di supporto. Ora stiamo lavorando a Ivrea, Novara, Caserta ma altri si sono fatti avanti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni