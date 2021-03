Uno skyline “orizzontale” tra l'ex Rizzoli e Parco Lambro

Un altro skyline è possibile. Il Covid ha aperto anche il dibattito sul futuro della città dei grattacieli, ma la prima idea concrea arriva Kengo Kuma, archistar giapponese e ultimo sbarcato a Milano tra cotanta schiera. Ma si cambia verso, non più verso il cielo. Kengo Zuma è maestro dell’architettura organica, la sua visione si espande seguendo la terra e la natura. È il progetto di trasformazione dell’ex area Rizzoli, una zona industriale dismessa al confine con uno dei polmoni verdi di Milano, il Parco Lambro e la “Stecca” di via Rizzoli, l’immenso ex quartier generale e produttivo fin dagli anni ’60 della casa editrice. Ma Kengo Kuma ha pensato orizzontale per il suo mega progetto “Welcome, feeling at work”. Finanziato da un fondo della società di private equity inglese PineBridge Benson Elliot, vuole essere tra i più sostenibili mai realizzati e innovativo nella concezione del lavoro, coniugando benessere della persona e rispetto dell’ambiente, e anche con efficaci misure per proteggere le persone da future pandemie.

